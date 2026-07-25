Il punto sul Keu non si discute | Non finisce qui dobbiamo sapere
Giovedì sera, cinque persone e un bambino sono entrati nell’aula consiliare di un municipio per seguire una discussione sul Keu. Dopo aver preso posto tra il pubblico, hanno assistito alla seduta senza intervenire. La discussione riguardava la gestione del Keu, ma alla fine i presenti si sono mostrati delusi e arrabbiati, lasciando l’aula senza commenti. Non sono state prese decisioni immediatamente, e la questione rimane aperta.
Delusi. E anche un tantino arrabbiati. Parliamo di cinque persone (più un bambino piccolo) che giovedì sera sono entrate in aula consiliare nel municipio di Empoli e si sono ordinatamente accomodate nello spazio per il pubblico onde seguire il punto all’ordine del giorno sul ‘Keu’. Il punto era il numero 7 ovverosia l’interrogazione di Buongiorno Empoli sulla situazione dei monitoraggi ambientali dell’area sulla nuova 429 (il famoso "cerottone" che copre il ‘Keu’ e che rappresenterebbe la bonifica definitiva), sull’eventuale presenza di altro ‘Keu’ a giro nell’Empolese (solo in quei 300 metri o giù di lì di "cerottone"?) e sulle iniziative del Comune in seno al procedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ly's Mother Shamelessly Demands Money, Then Goes on a Destructive Rampage When Refused.
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