Il punto sul Keu non si discute | Non finisce qui dobbiamo sapere

Notizia in breve

Giovedì sera, cinque persone e un bambino sono entrati nell’aula consiliare di un municipio per seguire una discussione sul Keu. Dopo aver preso posto tra il pubblico, hanno assistito alla seduta senza intervenire. La discussione riguardava la gestione del Keu, ma alla fine i presenti si sono mostrati delusi e arrabbiati, lasciando l’aula senza commenti. Non sono state prese decisioni immediatamente, e la questione rimane aperta.