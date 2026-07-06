Rinnovo McTominay si discute per un’opzione sul contratto | la posizione del Napoli

Da spazionapoli.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli prevede una nuova opzione contrattuale che protrae il contratto fino al 2031. L'agente del giocatore si trova a Napoli per definire i dettagli dell’accordo. La trattativa riguarda principalmente le modalità di rinnovo e l’inserimento di questa clausola. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata in merito alle eventuali condizioni o tempi di definizione.

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Scott McTominay e il Napoli trattano il rinnovo con una novità decisiva: sul tavolo c’è un’opzione che spinge la scadenza fino al 2031. McTominay: l’agente a Napoli per chiudere il rinnovo. Le parti hanno accelerato i contatti nelle ultime settimane. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, l’entourage del centrocampista scozzese è stato in città almeno un paio di volte negli ultimi mesi e ha incontrato direttamente il direttore sportivo Manna per trovare l’intesa definitiva. Il contratto attuale scade nel 2028 e tutti vogliono chiudere questa trattativa ormai avanzata. La volontà reciproca di proseguire esiste. Il Napoli ha proposto un prolungamento fino al 2030, ma la discussione non si ferma lì. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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