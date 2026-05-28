Milano centrodestra in scena | si discute sul candidato civico

A Milano il centrodestra si confronta sulla scelta di un candidato civico, con l’obiettivo di replicare il risultato di Venezia. Si discute sul profilo ideale da proporre e su come superare le divergenze tra Forza Italia e Noi Moderati. La selezione del candidato resta al centro delle tensioni, mentre si cerca di definire una strategia comune per le prossime elezioni. La questione rimane aperta e senza una decisione ufficiale fino a questo momento.

? Domande chiave Chi è il profilo civico che potrebbe replicare il successo veneziano?. Come risolverà il centrodestra lo scontro tra Forza Italia e Noi Moderati?. Perché la scelta del candidato milanese mette in crisi la Lega?. Quali conseguenze avrà la frammentazione interna sulla tenuta della coalizione?.? In Breve Alessandro Colucci contesta la natura civica del modello ispirato a Simone Venturini.. Ignazio La Russa attende la presentazione ufficiale del profilo per dare giudizio.. La Lega affronta tensioni interne dopo il risultato elettorale negativo di Vigevano.. Salvini conferma che gli iscritti della Lega raggiungono quota 70 mila persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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