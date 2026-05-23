David Alaba ha lasciato il Real Madrid a parametro zero. Sul suo futuro ci sono indiscrezioni di interesse da parte di Milan, Juventus e Inter. Nessuna delle tre società ha ancora ufficializzato offerte o trattative concrete. Alaba non ha annunciato la sua prossima squadra. La decisione è stata comunicata dal club spagnolo, che non ha rinnovato il contratto del difensore. La sua partenza apre a diverse possibilità di trasferimento nel calcio europeo.

Real Madrid, David Alaba lascia a parametro zero i blancos: la situazione e le posizioni di Milan, Juventus e Inter. L’avventura di David Alaba al Real Madrid è arrivata al capolinea: il difensore austriaco lascerà il club alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, diventando così uno dei profili più prestigiosi disponibili a parametro zero nella prossima estate. Protagonista della Champions League vinta nel 2022 e leader dello spogliatoio di Ancelotti, Alaba saluta la capitale spagnola dopo undici trofei complessivi, tra cui 2 Champions, 2 Liga e 2 Supercoppe europee. L’ultima gara di campionato sarà l’occasione per il suo congedo dal Bernabéu, prima di valutare la prossima destinazione, con uno sguardo che potrebbe anche posarsi sulla Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alaba saluta il Real Madrid: gli scenari e le indiscrezioni su Milan, Juve e Inter

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