il progetto sul futuro di mombello campus internazionale a limbiate

A settembre saranno disponibili informazioni ufficiali sulla proposta di affidare in concessione una porzione del parco dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello, di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza. La proposta riguarda la creazione di un campus internazionale a Limbiate, ma al momento non ci sono dettagli definitivi sulla sua realizzazione o sui tempi di attuazione. La data di settembre è indicata come punto di riferimento per ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla questione.

Bisognerà attendere il mese di settembre per avere più dati ufficiali sulla proposta di utilizzo in concessione di una parte del grande parco dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello di proprietà della Provincia di Monza e Brianza. Al momento l’unica certezza è che al bando pubblicato in primavera dalla Provincia è arrivata una sola risposta, da un operatore internazionale, a cui è stata aggiudicata provvisoriamente la concessione. Si tratta della società The Lisboan Unipessoal, legata a The Lisboan International School, nota scuola internazionale con sede a Lisbona, che fa parte di Artemis Education, un gruppo internazionale specializzato nello sviluppo e nella gestione di scuole private di alto profilo con sedi operative ed esecutive concentrate tra Europa, Regno Unito e Paesi del Golfo (Medio Oriente). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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