Bologna il sindaco Lepore | Nell' area attorno al Tecnopolo un campus internazionale come quello di Parigi

Il sindaco di Bologna ha annunciato un progetto per sviluppare un campus internazionale nell’area del Tecnopolo, paragonandolo a quello di Parigi. Ha ricordato che negli ultimi dieci anni la città ha visto alcuni grandi progetti, come l’ex Fico al Caab, non raggiungere gli obiettivi previsti. La proposta mira a creare un centro di innovazione e formazione di livello internazionale, senza fornire dettagli sui tempi o sul finanziamento.

Sindaco Matteo Lepore, questa città ha già visto grandi progetti trasformarsi in cattedrali nel deserto. Nell’ultimo decennio è successo con l’ex Fico al Caab. Cosa farete per evitare che il Tecnopolo Dama si trasformi in un contenitore vuoto?«Il Tecnopolo si sta già dimostrando una grande opportunità per Bologna. Ci sono 2 miliardi di euro investiti da Stato, governo e Regione, oltre che un interesse di livello internazionale che si è mosso. È già l’hub nazionale della ricerca, la porta di accesso al sistema nazionale su Ai e supercalcolo. Non è una cattedrale nel deserto, ma un luogo dove nei prossimi anni verranno a lavorare migliaia di persone. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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