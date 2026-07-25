Il procuratore di Palermo ha dichiarato che le carceri italiane sono fuori dal controllo dello Stato e che i criminali comandano all’interno delle strutture. Ha evidenziato la presenza di associazioni criminali che esercitano potere nelle prigioni. La sua dichiarazione si rivolge anche al ministro della Giustizia, criticando la gestione delle carceri e l’assenza di controlli efficaci. Nessuna altra informazione sui provvedimenti o reazioni ufficiali è stata fornita.

Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha definito le carceri italiane “fuori dal controllo dello Stato“, denunciando il potere delle associazioni criminali all’interno delle prigioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto duramente, accusando il magistrato stesso di “aver perso il controllo” e di aver offeso le forze dell’ordine. L'accusa del procuratore di Palermo sulle "carceri fuori controllo" La risposta di Nordio alle accuse Il caso che ha fatto scoppiare la polemica L’accusa del procuratore di Palermo sulle “carceri fuori controllo” Durante un incontro sul racket del pizzo organizzato da Assostampa, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha criticato la gestione delle carceri italiane, denunciando una situazione fuori controllo: Gli istituti di pena non sono più sotto il controllo dello Stato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Il procuratore di Palermo attacca Nordio, "Carceri fuori dal controllo dello Stato, comandano i criminali"

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