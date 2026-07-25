Il presunto piano iraniano per attaccare l’aereo di Trump

Durante il rientro dalla Turchia, l’Air Force One ha modificato all’ultimo momento la rotta a causa di una presunta minaccia proveniente dall’Iran. Il New York Times riferisce che si trattava di una “credibile minaccia” collegata a un possibile attacco contro l’aereo del ex presidente. Non sono stati comunicati dettagli sulle fonti o sull’origine esatta della minaccia. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Il New York Times dice che, di rientro dalla Turchia, una «credibile minaccia» ha spinto a cambiare all'ultimo l'Air Force One Secondo il New York Times, quando lo scorso 8 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato da un viaggio in Turchia ha dovuto cambiare all’ultimo l’aereo per via di una minaccia credibile scoperta dall’intelligence riguardo a un possibile attacco da parte di una forza collegata all’Iran. La notizia, attribuita a diverse fonti informate sulla vicenda, è stata confermata anche da CBS News. Trump era ad Ankara per un vertice della NATO, e ci era arrivato a bordo di un Boeing 747-8 donato dal Qatar. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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