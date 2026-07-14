«Colpiremo Pickaxe Mountain. Dite agli iraniani di tenersi pronti». Lo ha detto Donald Trump, avvertendo che gli Stati Uniti intendono continuare a infliggere duri colpi alla Repubblica Islamica: «Lo stiamo tenendo d’occhio. Probabilmente faremo un tentativo relativamente presto». Dopo le affermazioni del presidente Usa, Teheran ha affermato di essere pronta a «dare una risposta devastante» agli Stati Uniti: «A pagare il prezzo saranno i soldati americani e i loro partner regionali», ha detto una fonte iraniana alla Cnn. Ecco cos’è il sito conosciuto come “Pickaxe Mountain”, che Trump ha messo nel mirino. Dove si trova Pickaxe Mountain e i tunnel al suo interno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lettera43.it - Cos’è “Pickaxe Mountain”, il sito iraniano che Trump minaccia di attaccare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran Fortifies Pickaxe Mountain Nuclear Site As US Readies Second Carrier For Mideast | VERTEX

Notizie e thread social correlati

Iran, terza notte consecutiva di attacchi Usa. Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra: «Colpiremo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain»Gli Stati Uniti hanno avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran.

Il piano segreto di Putin sull’uranio iraniano (che scontenta Donald Trump)Il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran sembra aver ripreso slancio, dopo periodi di rallentamento.

Temi più discussi: 'Dall'Iran risposta devastante se Pickaxe Mountain sarà colpito'. Missili contro due petroliere; Trump: 'Presto bombarderemo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain in Iran'; Iran, terza notte consecutiva di attacchi Usa. Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra: Colpiremo l'impianto nucleare di...; Trump, 'presto bombarderemo in Iran l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain' Archivi.

MEDIO ORIENTE | L'Iran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare Pickaxe Mountain. Lo scrive la Cnn citando una fonte di alto livello della sicurezza di Teheran #ANSA x.com

Trump dice che gli Stati Uniti elimineranno Pickaxe Mountain in Iran reddit

Cos’è Pickaxe Mountain, il sito iraniano che Trump minaccia di attaccareAltamente fortificato, contiene due complessi di tunnel scavati in profondità nella montagna: per l’intelligence Usa è un impianto usato da Teheran per l’arricchimento dell’uranio. Colpiremo Pickaxe ... lettera43.it

Trump minaccia l'Iran: 'Bombarderemo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain'Trump minaccia l'Iran di bombardare l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain, ritenuto inaccessibile anche alle bombe USA più potenti ... it.blastingnews.com