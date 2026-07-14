Cos’è Pickaxe Mountain il sito iraniano che Trump minaccia di attaccare

Da lettera43.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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«Colpiremo Pickaxe Mountain. Dite agli iraniani di tenersi pronti». Lo ha detto Donald Trump, avvertendo che gli Stati Uniti intendono continuare a infliggere duri colpi alla Repubblica Islamica: «Lo stiamo tenendo d’occhio. Probabilmente faremo un tentativo relativamente presto». Dopo le affermazioni del presidente Usa, Teheran ha affermato di essere pronta a «dare una risposta devastante» agli Stati Uniti: «A pagare il prezzo saranno i soldati americani e i loro partner regionali», ha detto una fonte iraniana alla Cnn. Ecco cos’è il sito conosciuto come “Pickaxe Mountain”, che Trump ha messo nel mirino. Dove si trova Pickaxe Mountain e i tunnel al suo interno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Iran Fortifies Pickaxe Mountain Nuclear Site As US Readies Second Carrier For Mideast | VERTEX

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