trump israele segnala a washington presunto complotto iraniano contro la vita del presidente

Un’altra ombra su Donald Trump. Stando a quanto anticipato dal Wall Street Journal e riportato da fonti vicine al dossier, i servizi di intelligence israeliani avrebbero trasmesso agli USA elementi che indicherebbero un presunto piano di Teheran per colpire l’ex presidente mettendo a repentaglio la sua vita. La notizia emerge mentre il clima resta altissimo. Mercoledì ad Ankara, parlando con la stampa, lo stesso Trump ha evocato il pericolo che corre. “Sono in cima alla lista”, ha dichiarato. “Fino ad ora sono stato fortunato. Non so per quanto ancora”. Il timing è significativo. Il rientro negli Stati Uniti è avvenuto solo 24 ore dopo, con un cambio dell’ultimo minuto dell’aereo presidenziale per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Israeli Ambassador To The UN Responds To Trump's Iran Peace Deal Amid Criticism

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