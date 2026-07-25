L'Ac Prato ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Eleuteri, esterno destro proveniente dalla Recatanese, squadra di Serie D. Nel frattempo, un’amichevole tra Prato e Empoli è stata annullata, con quest’ultimo che ha dichiarato di aver visto negata un'altra opportunità di confrontarsi con una squadra di categoria superiore. Eleuteri, nato a San Benedetto del Tronto, ha giocato nella scorsa stagione nel girone F di Serie D.

Altro giro, altro colpo in entrata dell’ Ac Prato. E’ ufficiale da ieri infatti l’arrivo di Alessandro Eleuteri (nella foto in basso). Nato a San Benedetto del Tronto, l’esterno destro è reduce dall’esperienza della scorsa stagione alla Recatanese, nel girone F di Serie D. Unitosi ai marchigiani a inizio febbraio, il classe ‘98 ha collezionato 13 presenze, condite da tre assist. In passato, il nuovo rinforzo biancazzurro ha militato anche in Serie C, disputando oltre 200 partite, in particolare con le maglie di Ravenna, Fermana, Renate e Carpi. Eleuteri è cresciuto nei settori giovanili di Juventus, Ascoli e Atalanta, mentre nel 201718 ha debuttato in Lega Pro con la Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il Prato mette il turbo con Eleuteri. Ma l’Empoli fa saltare l’amichevole: "Negata altra chance di misurarci con squadre di categoria superiore»

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