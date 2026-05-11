Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE | altra chance per Pamé

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, Empoli e Juventus si sono affrontate senza reti all’incontro di andata. La sfida si è giocata sul campo dei padroni di casa e si è conclusa con un pareggio a reti bianche. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.

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