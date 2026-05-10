LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 6-4 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro fa sognare ma l’iberico è di un’altra categoria

Nella partita valida per il torneo ATP di Roma, Arnaldi ha affrontato Jodar in una sfida combattuta in quattro set. Dopo aver vinto il secondo parziale, l’azzurro ha perso il terzo, portando il risultato finale a favore dello spagnolo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Jodar in tre set, dopo aver conquistato il terzo parziale. Al termine, Jodar ha festeggiato con un gesto di autocelebrazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:00 Jodar b. Arnaldi 6-1, 4-6, 6-3! Prima vincente, onore allo spagnolo che si indica la tempia con l’indice. 40-15 Doppio fallo. Nel primo set era 5-0, 40-0 e commise anche lì doppio fallo finendo per subire break. 40-0 A segno anche la stop volley dello spagnolo. Tre palle match. 30-0 Si ferma in rete il dritto difensivo di Arnaldi e verosimilmente anche la velleità di vincere. Seconda, dai! 15-0 Dritto anomalo incisivo di Jodar e smash a rimbalzo. Incredibile, se si guarda l’inizio, pensare che la partita sia durata un paio d’ore. 3-5 Chapeau. Sfonda con il dritto lo spagnolo, siamo a 0-5 di parziale.🔗 Leggi su Oasport.it

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