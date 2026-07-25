Il piano per Siena 2024-2030 Si punta sulla Fondazione Affitti brevi | Confronto aperto

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro del turismo senese racchiuso nel Piano strategico e operativo "Per un Buon Governo del turismo a Siena 2024-2030" è approdato al centro del dibattito consiliare. L’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd, Anna Ferretti, ha offerto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte delle politiche di settore. L’assessore Vanna Giunti ha confermato che il percorso per la nascita della Fondazione "Destinazione Siena e Territorio Senese" è ormai alle battute finali. "La nuova forma giuridica offrirà una struttura più solida – ha spiegato Giunti – per programmare e monitorare le politiche turistiche con continuità, superando la durata dei singoli mandati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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