Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato a un’assemblea di Confedilizia, annunciando che la maggioranza sta preparando un provvedimento per ridurre le restrizioni sugli affitti brevi destinati ai turisti. La proposta prevede di eliminare i limiti attualmente vigenti nei centri storici, consentendo un’ampia libertà di utilizzo di queste soluzioni abitative. L’annuncio è arrivato in un momento di discussione sulle normative dedicate agli affitti temporanei e alle attività turistiche nelle aree centrali delle città.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto all’assemblea di Confedilizia, annunciando che la maggioranza starebbe lavorando a un provvedimento che riduca i limiti sugli affitti brevi turistici. Salvini non è entrato nei particolari, ma ha citato le norme locali di Comuni come Milano e Firenze, attuate per impedire che gli appartamenti dei centri storici vengano dedicati principalmente ai turisti. Fino a questo momento, il Governo Meloni ha rafforzato i limiti agli affitti brevi, regolamentando in maniera molto più stringente la gestione da parte dei privati, anche per impedire casi di evasione fiscale. Si tratterebbe quindi di un’inversione di tendenza per l’Esecutivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti brevi senza limiti, via libera ai turisti: il piano Salvini per i centri storici

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