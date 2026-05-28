A Firenze ci sono quasi 90.000 posti letto ricavati in case private attraverso affitti brevi, come Airbnb. Questi alloggi consentono di ospitare un pubblico simile a quello di uno stadio come San Siro. Il Comune ha annunciato un piano futuro che privilegerà le piccole strutture e fermerà la rendita dei grandi operatori. La proposta mira a regolamentare il settore e a favorire gli affitti di minore scala.

Firenze, 28 maggio 2026 – Quasi 90mila ’letti brevi’ in tutta la città. Tutti ricavati in casa. Come se, ogni notte Firenze grazie ai suoi AirBnb potesse ospitare tutto il pubblico di San Siro. E altre 15mila persone. È uno dei dati che emergono dalla rapporto realizzato dal dipartimento Memotef della Sapienza guidato dal professor Filippo Celata che ha costruito il termometrone usato da Palazzo Vecchio per prendere la febbre all’ overtourism e proporre lo stop agli affitti brevi fuori dall’area Unesco. Quattro indicatori per passare ai raggi X le 74 zone in cui Firenze è stata suddivisa: da Settignano a Brozzi, passando per il Cupolone in 40 pagine di relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti brevi, effetti lunghi. Funaro e il piano futuro: “Privilegeremo i piccoli, stop rendita dei big”

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