Il Perugia ha firmato Matteo Borsoi e sta per annunciare l’acquisto di Francesco Corsinelli, entrambi come rinforzi per le fasce. Borsoi ha già sottoscritto il contratto, mentre l’accordo con Corsinelli, esterno destro, è in fase di definizione. Corsinelli era stato seguito durante la scorsa stagione e ora si attende il suo arrivo. La società ha dunque completato due acquisti mirati per rinforzare le zone laterali della squadra.

Il Perugia adesso accelera sulle fasce. E assesta i due colpi attesi da Giovanni Tedesco. Intanto ieri ha messo nero su bianco Matteo Borsoi. Nelle prossime ore toccherà invece all’esterno destro, corteggiato a lungo nella passata stagione, Francesco Corsinelli del Ravenna. Borsoi ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino a giugno 2028, con rinnovo automatico "al verificarsi di determinate condizioni". Mancino, classe 2003, nato a Mosbach (Germania), Matteo Borsoi è un terzino capace di giocare a tutta fascia. "Un profilo cercato dal Perugia sulla base delle indicazioni dell’allenatore Giovanni Tedesco", fa sapere il club. Cresciuto nelle giovanili della Spal, dopo l’approdo alla Vis Pesaro Matteo Borsoi ha disputato le ultime stagioni nel Pineto, dove ha messo in mostra, con continuità, le proprie qualità di esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il Perugia adesso accelera sulle fasce. Ecco Borsoi, in arrivo Corsinelli a destra

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