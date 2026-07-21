Stabilicum divisione a destra Il testo non accelera in Senato Resta la distanza sulle preferenze
Lo Stabilicum, proposta di legge di divisione a destra, viene discussa nella commissione Affari costituzionali del Senato. L’esame del testo procede, ma senza accelerazioni, e rimane aperta la differenza di preferenze tra i membri. La discussione si concentra sulla fase di incardinamento, che si svolge con cautela e senza decisioni rapide. La proposta è ancora in fase iniziale e non sono stati definiti tempi o modalità di approvazione.
Roma, 20 luglio 2026 – Incardinare sì, ma col freno a mano tirato. L’esame dello Stabilicum muove i primi passi nella commissione Affari costituzionali del Senato. L’Ufficio di presidenza, oggi all’ora di pranzo, è chiamato a tracciare il calendario delle audizioni: le opposizioni le pretendono a gran voce, Fratelli d’Italia si adegua senza erigere barricate. Nessuno, però, scommetta su un’accelerazione pre-ferragostana: complice l’impegno sul decreto immigrazione e le tensioni di maggioranza, la resa dei conti slitta direttamente a settembre. È melina pura, calcolata al millimetro. Serve al centrodestra per far decantare i sondaggi, svelenire il clima e disinnescare trappole ad alto potenziale esplosivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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