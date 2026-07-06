Inter è rivoluzione sulle fasce | l’arrivo di Khalaili mette in bilico Luis Henrique e Diouf

L'Inter ha acquistato un nuovo esterno israeliano, portando a una revisione delle scelte nel settore delle fasce. La società sta considerando di cedere uno tra il brasiliano e il francese, per fare spazio al nuovo arrivato. La decisione riguarda la composizione della rosa e le possibilità di impiego dei giocatori attualmente in rosa. La questione è ancora in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali su quale dei due verrà ceduto.

di Francesco Aliperta Inter, l’innesto dell’esterno israeliano spinge i nerazzurri a valutare una cessione nel reparto: chi partirà tra il brasiliano e il francese?. L’imminente arrivo di Anan Khalaili all’ Inter non rappresenta solo un rinforzo tecnico, ma innesca un valzer di movimenti anche in uscita. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Cristian Chivu sta riflettendo attentamente sul futuro di Luis Henrique e Andy Diouf, con la consapevolezza che uno dei due potrebbe salutare Milano per far spazio al nuovo arrivato. La scelta sarà guidata principalmente da logiche di mercato ed economiche: il club dovrà valutare le offerte che perverranno, cercando di tutelare gli investimenti effettuati (23 milioni più bonus per il brasiliano, 20 più bonus per il francese). 🔗 Leggi su Internews24.com

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