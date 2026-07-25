Il Pd sta coi maranza e aizza l' Italia contro Meloni | In galera i vostri figli

Dopo l’approvazione della legge sull’imputabilità dei minorenni tra 14 e 18 anni, esponenti politici di centrosinistra hanno criticato duramente il provvedimento, accusando il governo di retrocedere al Medioevo. Deputati, senatori e avvocati hanno espresso preoccupazione per le conseguenze della norma, definendola un passo indietro nel sistema di giustizia. Gli interventi si sono concentrati sull’opposizione alla legge, con richiami a un ritorno a pratiche giudiziarie passate.

Appena approvata la legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, subito è partito il soccorso rosso ai “maranza”. Deputati, senatori, avvocati, esperti del settore, si sono precipitati ad attaccare il governo, reo di far «tornare l’Italia al Medioevo». Particolarmente scatenati sono i deputati del Partito democratico, che pochi giorni dopo aver fatto appelli in Parlamento per «abbassare i toni della polemica», non hanno esitato un secondo a rimettersi l’elmetto e ricominciare a cannoneggiare gli scranni del governo. E se ne sono sentite e lette di tutti i colori. La palma del surreale, però, va di diritto a... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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