Un commento pubblicato sui social da un membro del Pd ha affermato che con la destra i giovani finirebbero in carcere. La leader di centrodestra ha risposto con sarcasmo, dicendo che ciò avverrebbe solo in caso di delinquenza. La vicenda ha portato il partito di centrosinistra a richiamare i propri rappresentanti a maggiore attenzione sui contenuti condivisi online, evitando banalizzazioni o strumentalizzazioni delle posizioni politiche avversarie attraverso meme o schede informative.

La gaffe sui social mancava ma da oggi nel Pd c’è anche chi deve fare attenzione alle sciocchezze che i social tutor della sinistra pubblicano sul web banalizzando o strumentalizzando le posizioni politiche degli avversari, anche con uso di meme o card. Come sul decreto per reprimere la delinquenza di maranza e baby gang. Sicurezza, il Pd fa propaganda, Meloni replica. Stasera la premier ha personalmente ribattuto a un post sulla pagina Fb del Pd nel quale compare una immagine di Giorgia Meloni con la scritta “ con lei anche i vostri figli possono andare in carcere”. La premier ha risposto con sarcasmo: “Con lei” anche i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, l’autogol del Pd: “Con la destra i vostri figli in galera”. Meloni sarcastica: “Certo, se delinquono…”

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