Con Meloni i vostri figli andranno in carcere il post choc del Pd la premier risponde | Lavoriamo per Italia più sicura

Notizia in breve

La premier ha risposto a un post pubblicato dai deputati del Pd, scrivendo che con loro i figli potrebbero finire in carcere in caso di delinquenza. La replica si è concentrata sulla frase: “Con lei i vostri figli andranno in carcere”. La discussione si è concentrata su un commento politico, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni ufficiali o sui provvedimenti. La risposta della premier è stata pubblicata sui social network ufficiali.