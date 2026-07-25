Con Meloni i vostri figli andranno in carcere il post choc del Pd la premier risponde | Lavoriamo per Italia più sicura
La premier ha risposto a un post pubblicato dai deputati del Pd, scrivendo che con loro i figli potrebbero finire in carcere in caso di delinquenza. La replica si è concentrata sulla frase: “Con lei i vostri figli andranno in carcere”. La discussione si è concentrata su un commento politico, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni ufficiali o sui provvedimenti. La risposta della premier è stata pubblicata sui social network ufficiali.
La premier ha scelto di intervenire direttamente sotto il post dei deputati Pd, scrivendo: “'Con lei' i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. Per tutti gli altri, stiamo lavorando perché possano crescere in un’Italia più sicura, con più opportunità e più futuro". “Con lei anch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
«Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere»: il post dei deputati del Pd fa infuriare Meloni. Che replica: «Sì, ma se delinquono»Un post dei deputati del Pd sul disegno di legge riguardante le norme sull’imputabilità dei minorenni ha suscitato la reazione della presidente del...
Sicurezza, l’autogol del Pd: “Con la destra i vostri figli in galera”. Meloni sarcastica: “Certo, se delinquono…”Un commento pubblicato sui social da un membro del Pd ha affermato che con la destra i giovani finirebbero in carcere.
Temi più discussi: 'Con Meloni i vostri figli possono andare in carcere': lo slogan choc del Pd sulla giustizia; ‘Con Meloni i vostri figli possono andare in carcere’: lo slogan choc del Pd sulla giustizia; Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere: il post dei deputati del Pd fa infuriare Meloni. Che replica: Sì, ma se delinquono; Con Meloni i vostri figli in carcere. Il post choc del Pd che imbarazza persino i dem.
Meloni, il Pd accusa: ‘Con te i figli rischiano il carcere’: Il Pd ha lanciato uno slogan provocatorio sui social contro la riforma della giustizia minorile del governo Meloni, affermando che con lei i vostri figli possono andare in carcere, suscitando polemiche e rea facebook
Care Meloni e Schlein, se non siete in grado di condannare gli estremismi contigui ai vostri schieramenti, non potete guidare con autorevolezza un grande paese che attraversa una stagione di violenze e pericoli. L’Italia ha bisogno di un’alternativa seria e res x.com
'Con Meloni i vostri figli possono andare in carcere': lo slogan choc del Pd sulla giustiziaLa campagna dei deputati democratici contro la riforma dell’imputabilità usa la fotografia della premier e chiama direttamente in causa i figli degli italiani. Nelle chat dei parlamentari dem infiamma ... adnkronos.com
Con Meloni i vostri figli in carcere. Il post choc del Pd che imbarazza persino i demLa card contro la riforma della giustizia minorile scatena dubbi nel partito: la propaganda ora rischia di trasformarsi in autogol ... ilgiornale.it