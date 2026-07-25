Con Meloni i vostri figli andranno in carcere il post choc del Pd la premier risponde | Lavoriamo per Italia più sicura

Da ilgiornaleditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha risposto a un post pubblicato dai deputati del Pd, scrivendo che con loro i figli potrebbero finire in carcere in caso di delinquenza. La replica si è concentrata sulla frase: “Con lei i vostri figli andranno in carcere”. La discussione si è concentrata su un commento politico, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni ufficiali o sui provvedimenti. La risposta della premier è stata pubblicata sui social network ufficiali.

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La premier ha scelto di intervenire direttamente sotto il post dei deputati Pd, scrivendo: “'Con lei' i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. Per tutti gli altri, stiamo lavorando perché possano crescere in un’Italia più sicura, con più opportunità e più futuro". “Con lei anch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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