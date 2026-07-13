Tagli aiuti istruzione | in un giorno e mezzo si spende in armi quanto in un anno per la scuola di tutto il mondo Allarme Unesco
In un giorno e mezzo, il valore degli acquisti di armi corrisponde alla spesa annua mondiale per l’istruzione. Il rapporto dell’Unesco segnala una riduzione significativa dei fondi destinati alle scuole globali, evidenziando una crisi nel settore. La diminuzione dei finanziamenti mette a rischio l’accesso all’istruzione in molte aree, con ripercussioni sulla qualità e sulla copertura scolastica.
Istruzione in allarme rosso. I fondi destinati alle scuole di tutto il mondo stanno subendo una flessione gravissima: a certificarlo è il Global Education Monitoring Report dell'Unesco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Drugged,passion night with 35 no heir CEO,but one hit pregnant,CEO very happy,marry her at once!
Notizie e thread social correlati
Quanto si spende per i fiori a un matrimonio, La Fiorellaia: “Si paga tutto il lavoro che c’è dietro”Il costo dei fiori per un matrimonio varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di fiori scelti e la complessità degli allestimenti, come archi...
Leggi anche: Scuola Calabria, allarme calo demografico e tagli all’organico: persi 4.606 alunni e a rischio 55 cattedre di potenziamento per l’anno 2026/2027