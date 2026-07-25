Il Papa nomina il nunzio El-Kassis osservatore permanente all' Onu a New York

Il Papa ha nominato monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis osservatore permanente della Santa Sede presso l’ONU a New York. El-Kassis, arcivescovo titolare di Roselle, era finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. La nomina è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità dell’insediamento.

Papa Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) a New York monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis, arcivescovo titolare di Roselle, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. Nel gennaio 2023 Papa Francesco lo aveva nominato nunzio apostolico negli Emirati e nel luglio 2024 anche nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. Nel novembre del 2018, l’allora Pontefice lo aveva nominato nunzio apostolico in Pakistan, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Roselle, con dignità di arcivescovo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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