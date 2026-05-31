Il nuovo nunzio apostolico per Italia e San Marino ha visitato Messina, incontrando alcune comunità giovanili locali. Durante l'incontro, ha sottolineato l’importanza di essere vicini ai giovani che spesso si trovano soli e isolati. La visita, tra le prime ufficiali del suo mandato, ha coinvolto anche momenti di ascolto e confronto con rappresentanti e associazioni. Nessun dettaglio su altri appuntamenti o dichiarazioni ufficiali.

Messina è tra le prime tappe ufficiali della visita del nuovo nunzio apostolico per l’Italia e la Repubblica di San Marino, mons. Edgar Peña Parra. L'occasione è stata la conclusione delle celebrazioni per i 20 anni di presenza nella Città dello Stretto dei religiosi Missionari del Preziosissimo Sangue, fondati da San Gaspare del Bufalo, che guidano la parrocchia Santa Maria di Gesù a Provinciale. L’arcivescovo venezuelano nato a Maracaibo, già sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato del Vaticano dal 2018, è stato nominato il 30 marzo scorso da Papa Leone. La sua designazione ha segnato un importante cambio di squadra nella diplomazia pontificia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il nunzio apostolico del Papa Peña Parra in visita a Messina: "Vicino ai giovani spesso soli e isolati"

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