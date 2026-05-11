Stasera alle 21 al cinema Santo Spirito di via della Resistenza 7 si svolgerà un evento dedicato alla vita e al pensiero di papa Leone XIV, in occasione del primo anniversario della sua elezione. L’iniziativa sarà condotta dal direttore de l’Osservatore Romano e intende offrire uno sguardo approfondito sulla figura del papa e sul suo operato. La serata rappresenta un’occasione per conoscere meglio la storia e le scelte di Leone XIV.

In occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV si terrà (stasera alle 21 al cinema Santo Spirito di via della Resistenza 7) una serata per raccontare e conoscere meglio papa Prevost. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dal cinema Santo Spirito e dall’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, in sinergia con Vatican News - Radio Vaticana e Libreria Editrice Vaticana del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Relatori saranno Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, in dialogo con Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Modererà l’evento il vicario generale monsignor Massimo Manservigi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita e il pensiero di papa Leone XIV con il direttore de l’Osservatore romano

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