Il Papa ha nominato monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu a New York. Finora era nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. La nomina è stata ufficializzata dal Papa Leone XIV. La figura ricoprirà il ruolo di rappresentante della Santa Sede all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Papa Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) a New York monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis, arcivescovo titolare di Roselle, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. Nel gennaio 2023 Papa Francesco lo aveva nominato nunzio apostolico negli Emirati e nel luglio 2024 anche nello Yemen e delegato apostolico nella Penisola Arabica. Nel novembre del 2018, l’allora Pontefice lo aveva nominato nunzio apostolico in Pakistan, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Roselle, con dignità di arcivescovo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Vaticannews.va - Il Papa: il nunzio El-Kassis osservatore permanente presso l'Onu a New York

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Papa nomina il nunzio El-Kassis osservatore permanente all'Onu a New YorkIl Papa ha nominato monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis osservatore permanente della Santa Sede presso l’ONU a New York.

La vita e il pensiero di papa Leone XIV con il direttore de l’Osservatore romanoStasera alle 21 al cinema Santo Spirito di via della Resistenza 7 si svolgerà un evento dedicato alla vita e al pensiero di papa Leone XIV, in...

Si parla di: Diplomazia pontificia, occhi sull’Ucraina: la seconda missione di Zuppi, l’arrivo di Gallagher.

Negli States arriva il nuovo Nunzio: La nostra missione resta la paceWASHINGTON – Il Vaticano non cambia tono, dopo la visita al Papa del segretario di Stato Rubio, insistendo sui valori che da sempre ispirano la sua azione e continueranno a farlo. Si capisce dalle ... repubblica.it

Il Papa mobilita i cattolici americani E il Pentagono convoca il nunzio UsaDa Città del Vaticano Dalla Groenlandia al Venezuela, passando per Cuba, il Libano e infine l'Iran, si allunga la lista dei dossier internazionali che stanno ampliando le distanze tra la Casa Bianca e ... ilmessaggero.it