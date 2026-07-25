Il Papa alle Chiese in Asia | unite nella carità costruite ponti nel continente
Il Papa ha inviato un videomessaggio alle Chiese in Asia, rivolgendosi alla plenaria dei vescovi e alla Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia riunite a Jakarta. Nel messaggio, ha sottolineato l’importanza di essere unite nella carità e di costruire ponti nel continente. La riunione si svolge dal 21 al 26 luglio e mira a definire nuove linee di impegno missionario.
Videomessaggio di Leone XIV indirizzato alla Plenaria dei vescovi e alla Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia (Fabc) riunite a Jakarta, in Indonesia, dal 21 al 26 luglio, per confrontarsi ed elaborare nuove linee di impegno missionario. Citando la Magnifica humanitas, il Pontefice esorta a continuare a promuovere una "spiritualità eucaristica", per un' "unità ecclesiale fondata sulla carità che scaturisce dal dono del Signore nell’Eucaristia" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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El Papa León XIV Encontró un Rosario Olvidado… y Descubrió una Historia que Nadie Podía Imaginar
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