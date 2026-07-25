Il Papa alle Chiese in Asia | unite nella carità costruite ponti nel continente

Notizia in breve

Il Papa ha inviato un videomessaggio alle Chiese in Asia, rivolgendosi alla plenaria dei vescovi e alla Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia riunite a Jakarta. Nel messaggio, ha sottolineato l’importanza di essere unite nella carità e di costruire ponti nel continente. La riunione si svolge dal 21 al 26 luglio e mira a definire nuove linee di impegno missionario.