Il Papa ha rivolto un messaggio ai giovani peruviani, invitandoli a usare la loro energia e il desiderio di cambiamento per aiutare chi vive situazioni di difficoltà. Ha detto che le comunità di Chota e Cutervo hanno bisogno di questa “santa ribellione” e di trasformare il dolore in speranza. Il discorso si è concentrato sull’incoraggiamento a impegnarsi per migliorare le condizioni delle persone più dimenticate.

Tiziana Campisi – Città del Vaticano “La Chiesa a Chota e Cutervo ha bisogno della vostra santa ribellione, della vostra energia pura, del vostro desiderio di trasformare le realtà di dolore in spazi di speranza”. È un forte incoraggiamento quello di Leone XIV ai giovani delle 18 parrocchie delle due province peruviane della regione di Cajamarca ecclesiasticamente riunite in un’unica Prelatura. Il Papa lo rivolge in un videomessaggio inviato in occasione della II Giornata Diocesana della Gioventù in corso oggi, 25 luglio, plaudendo al raduno pensato “per condividere la fede in Gesù Cristo” e il cui motto “Chiamati ad amare, inviati a servire”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Il Papa ai giovani peruviani: con la vostra santa ribellione servite i dimenticati

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