Terra Santa i giovani di Gerusalemme a Roma | Sentiamo vicino il Papa

Da vaticannews.va 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione di giovani provenienti da Gerusalemme si trova a Roma e ha incontrato il Papa in Vaticano. I partecipanti hanno espresso il sentimento che il Papa sia vicino, sottolineando il legame con il loro territorio e le tradizioni religiose. L'incontro si è svolto in un’atmosfera di ascolto reciproco, con i giovani che hanno condiviso le proprie esperienze e speranze legate alla Terra Santa.

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di Emiliano Eusepi Negli occhi hanno la luce dei luoghi dove la salvezza ha preso carne: nonostante il peso di una quotidianità segnata da incertezze, questi sono i ragazzi della parrocchia di San Salvatore a Gerusalemme che oggi, 24 luglio, concludono un pellegrinaggio di alcuni giorni a Roma che è stato insieme itinerario di fede, testimonianza e soprattutto di invocazione di pace. Un’iniziativa che rientra nel cammino promosso da padre Harold Toledano, superiore della comunità degli Agostiniani Scalzi della Chiesa di Gesù e Maria al Corso, con il progetto In illo uno unum, Ab oriente et occidente: un ponte spirituale nato per unire in un’unica preghiera per la pace le comunità del Medio Oriente e i fedeli del medio oriente presenti nella capitale, e non solo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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