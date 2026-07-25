I lavori per rinnovare corso Fratelli Cervi inizieranno a settembre e dovrebbero terminare entro dicembre. La fase di cantiere sarà avviata questa estate e coinvolgerà le opere di riqualificazione della strada. L’intervento riguarda la sistemazione di pavimentazione, arredo urbano e miglioramenti alla viabilità. La chiusura dei lavori è prevista per la fine dell’anno, con la riapertura della strada al traffico.

In settembre partiranno i lavori per dare una nuova immagine a corso Fratelli Cervi. L’obiettivo dell’amministrazione è concludere la fase del cantiere entro dicembre. Sarà il regalo di Natale per il Paese, confidando che la nuova veste del corso possa anche sostenere il settore del commercio, in costante difficoltà un po’ ovunque, rilanciando non solo l’immagine del viale, ma l’intero Paese. Giovedì, al Palazzo del Turismo si è svolto un incontro pubblico al quale hanno partecipato in primo luogo i proprietari degli immobili sul viale. L’assemblea era rivolta a loro perché la riqualificazione dovrà passare anche per gli immobili presenti sul viale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Paese a vele spiegate. Cantiere da settembre

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