A giugno, le strutture ricettive sono risultate completamente occupate grazie a grandi eventi e alla richiesta di vacanze lente. Il settore turistico nell'area tra Imola e il Circondario si conferma in crescita, mantenendo il trend positivo del 2025. I dati indicano un aumento delle prenotazioni e un'alta occupazione alberghiera, con un incremento delle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La domanda si concentra su esperienze di relax e scoperta, contribuendo a un’estate con numeri record.

Il turismo dell’estate del 2026 è nel segno dei grandi eventi e dello ‘slow’. Il primo mese dell’estate conferma lo straordinario stato di salute del turismo tra Imola e Circondario, consolidando il trend record già registrato lo scorso anno. A fare da eccezionale volano per l’avvio di stagione è stato il concerto di Cesare Cremonini dello scorso 13 giugno, che ha inaugurato la nuova Music Park Arena all’ Autodromo, attirando decine di migliaia di spettatori e facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio. L’inizio dell’estate ha visto non solo l’attrattiva dei grandi eventi, ma anche un forte dinamismo del turismo culturale e di prossimità, grazie a iniziative diffuse come ‘ Cinema in tour ’ e le serate speciali nei musei civici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il turismo naviga a vele spiegate. Strutture sold out a giugno tra grandi eventi e voglia di ‘slow’

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Il turismo naviga a vele spiegate. Strutture sold out a giugno tra grandi eventi e voglia di ‘slow’A richiamare non solo spettacoli come il concerto di Cremonini alla nuova Music Park Arena. Molti visitatori scelgono di rilassarsi tra gusto, trekking nel verde e tradizioni nel Circondario. ilrestodelcarlino.it

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