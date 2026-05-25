Nel Golfo di Napoli si svolge una competizione di vela con grandi imbarcazioni. Le barche, con le vele spiegate, si muovono in acque aperte, attirando turisti e appassionati. La gara si svolge lungo il tratto marittimo della zona, creando un evento visivamente spettacolare. La manifestazione coinvolge diverse imbarcazioni di grandi dimensioni e si svolge in condizioni di mare aperto. La competizione dura diverse ore e vede la partecipazione di equipaggi provenienti da varie regioni.

Giganti del mare, vele spiegate e il Golfo di Napoli trasformato in un teatro naturale che attira turisti e appassionati. Dopo aver affrontato salti di vento e raffiche nella regata offshore, i 27 yacht dell’IMA Maxi European Championship 2026 sono ora ormeggiati nel porto di Sorrento, pronti a tornare in mare per altre spettacolari sfide. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Golfo di Napoli, la super-gara in mare a vele spiegate

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