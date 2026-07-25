Durante l’estate, le righe sono tornate a dominare la scena della moda. Sono apparse su top canotta e costumi da bagno, trasformandosi da semplice motivo geometrico a elemento distintivo di stile. La stampa a righe ha conquistato le vetrine e le spiagge, diventando il vero protagonista della stagione, con capi che si fanno notare per la loro grafica vivace e riconoscibile.

I l vero tormentone di mezza estate? E’ l’impronta grafica della fantasia a righe. Che torna non come semplice motivo geometrico, ma vera e propria rotta di stile sotto forma di top canotta e costume da bagno. Un passe-partout cromatico mai banale, che profuma di salsedine e mattinate viste mare. Passione righe: cinque outfit da copiare X Per la stagione calda 2026, il guardaroba balneare gioca a darsi le arie da passerella metropolitana. Mescolando i grandi classici dei look da spiaggia a piccoli pezzi prêt-à-porter, capaci di far virare l’intero outfit verso una freschezza spensierata. Delineando, tra scolli vogatore e spalline retrò, un’eleganza attualissima e cool. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo tormentone di mezza estate? Sono le righe, a patto che si indossino così

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