L' ultimissimo trend dell' estate 2026 invoca il grande ritorno delle stampe floreali a patto che si indossino in queste modalità

Da iodonna.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'estate 2026 tornano le stampe floreali sui costumi da bagno, con modelli interi e bikini. La tendenza privilegia un’interpretazione meno romantica e più stilizzata delle stampe floreali, che vengono adottate in modo più audace. La scelta si focalizza su dettagli e tagli che rendono i costumi più moderni e meno convenzionali, senza rinunciare all’elemento floreale. La tendenza si inserisce tra le preferenze di questa stagione, con un trend che si afferma tra le proposte di moda mare.

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S u bagnasciuga dell’estate 2026 arriva una brezza marina inaspettata, che ci regala un’idea bellissima: far sbocciare i fiori sui costumi da bagno. Dal modello intero al bikini, con un tocco fondamentale che li porta lontano dal romanticismo a tutti i costi. Il trucco? Sta tutto nel rubare la camicia dal guardaroba di lui, e lasciarla scivolare al vento con assoluta disinvoltura. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Tagli oversize, maniche ampie e colli bowling portati aperti creano un’attitudine fresca e rilassata. In un florilegio multicolore chic e brioso, che si sprigiona nel contrasto con gli scolli di tendenza dell’ultimo swimwear. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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