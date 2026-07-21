Per l'estate 2026 tornano le stampe floreali sui costumi da bagno, con modelli interi e bikini. La tendenza privilegia un’interpretazione meno romantica e più stilizzata delle stampe floreali, che vengono adottate in modo più audace. La scelta si focalizza su dettagli e tagli che rendono i costumi più moderni e meno convenzionali, senza rinunciare all’elemento floreale. La tendenza si inserisce tra le preferenze di questa stagione, con un trend che si afferma tra le proposte di moda mare.

S u bagnasciuga dell’estate 2026 arriva una brezza marina inaspettata, che ci regala un’idea bellissima: far sbocciare i fiori sui costumi da bagno. Dal modello intero al bikini, con un tocco fondamentale che li porta lontano dal romanticismo a tutti i costi. Il trucco? Sta tutto nel rubare la camicia dal guardaroba di lui, e lasciarla scivolare al vento con assoluta disinvoltura. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Tagli oversize, maniche ampie e colli bowling portati aperti creano un’attitudine fresca e rilassata. In un florilegio multicolore chic e brioso, che si sprigiona nel contrasto con gli scolli di tendenza dell’ultimo swimwear. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ultimissimo trend dell'estate 2026 invoca il grande ritorno delle stampe floreali, a patto che si indossino in queste modalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

Notizie e thread social correlati

Queste sneaker di Bottega Veneta racchiudono tutti i trend dell'estate 2026 in una sola scarpaLe sneaker di Bottega Veneta sono state lanciate con un design che incorpora i principali trend dell’estate 2026.

Leggi anche: Ballerine a rete 2026: il trend dell’estate che non puoi ignorare

Argomenti più discussi: L’ultimo trend di Tik Tok? Consiste nel ripassare in padella le ciambelle più commerciali che ci siano; TREND | Torino, il turismo cambia volto: il boom dell’ospitalità ora cerca qualità e competenze qualificate; Mini drink, il cocktail trend dell’estate 2026; Mercato automobilistico: vola l'elettrico a Napoli e in Campania.