Rivals 2 si presenta come un gioco che non teme di esagerare, portando avanti uno stile molto colorato e pieno di energia. La serie, già apprezzata in passato, continua a sorprendere con scelte audaci e un gameplay che combina elementi di combattimento e azione. La grafica vivace e le meccaniche dinamiche rendono l’esperienza immediatamente coinvolgente, mentre la storia si sviluppa con colpi di scena e personaggi variegati. La produzione mantiene un ritmo frenetico, offrendo un intrattenimento che non si prende troppo sul serio.

Rivals 2 alza l'asticella, anche osando, rispetto a una serie fin da subito interessante che per diversi aspetti - ad esempio, per come riesce a mettere insieme alto e basso, Storia e novità in un momento importante e decisivo come quello del Regno Unito sotto Margaret Thatcher -, è sentita fin dall'inizio come un “pre” Succession, Industry e The White Lotus perché immersa nella competizione tra super ricchi dell'epoca, con affari nel mondo dei media. Considerato l'ambiente, molti dei personaggi, a partire dal principale protagonista, Aidan Turner, che qui interpreta il giornalista irlandese Declan O' Hara, e da Cameron Cook di Nafessa Williams, avvertono senz'altro l' ostilità di un sistema che li vede come corpi estranei. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Rivals 2 è così gioiosamente sopra le righe, che le si perdona ogni eccesso

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