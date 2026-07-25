il numero uno degli scacchi si autosospende dopo le sanzioni ue alla russia

Arkady Dvorkovich, presidente della Federazione internazionale degli scacchi dal 2018, ha deciso di autosospendersi. La decisione è arrivata dopo che è stato inserito nella lista delle persone sanzionate dall’Unione europea. La sospensione riguarda i suoi poteri all’interno dell’organizzazione, che ha comunicato la sua scelta senza ulteriori dettagli. Dvorkovich non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione.

AGI - Arkady Dvorkovich, presidente della Federazione internazionale degli scacchi dal 2018, ha sospeso volontariamente i propri poteri dopo essere finito nella lista delle persone sanzionate dall' Unione europea. Il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, adottato in settimana, contiene 218 nuove voci, tra cui 48 persone fisiche e 170 entità: il numero più alto dall'inizio della guerra. Tra i nomi inseriti figura quello di Dvorkovich, accusato dall'Ue di aver sostenuto azioni e politiche che minano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nel provvedimento vengono richiamati il suo sostegno... 🔗 Leggi su Agi.it

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