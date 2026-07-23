Dopo un mese e mezzo di trattative, i paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si tratta di un provvedimento definito il più ampio degli ultimi quattro anni, con misure considerate tra le più restrittive mai adottate nei confronti di Mosca dall’inizio del conflitto. La decisione è stata comunicata da fonti di Bruxelles.

Lo stallo di un mese e mezzo si è sbloccato e i 27 Stati dell’Ue hanno trovato l’accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, un provvedimento considerato tra i più restrittivi nei confronti di Mosca tra quelli pensati fin dall’inizio del conflitto, come fanno sapere da Bruxelles. Decisiva l’intesa in sede di Coreper con la Grecia, quello che tra i sei Paesi inizialmente contrari aveva manifestato l’opposizione più ferma, soprattutto sul divieto di trasporto del gas russo. Tra i punti al centro del provvedimento deciso dai capi della diplomazia dei Paesi membri, in attesa della firma sull’intesa da parte dei capi di Stato e di governo, c’è innanzitutto il price cap al petrolio russo che viene congelato per 12 mesi a 44,10 dollari al barile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Accordo in Ue sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia: “Il più ampio degli ultimi 4 anni”. Ecco cosa prevede

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Kallas: In arrivo il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

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