L’Unione Europea sta considerando nuove sanzioni contro la Russia, che potrebbero includere restrizioni sul settore dell’alluminio, metallurgia e raffinazione petrolifera. Tuttavia, Dublino ha espresso riserve su queste misure, mostrando disaccordo con alcune proposte. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e potrebbero essere adottate nei prossimi giorni. Le sanzioni mirano a limitare le attività economiche russe in risposta alle recenti tensioni internazionali.

L’Unione europea prepara un nuovo giro di vite contro Mosca e, questa volta, nel mirino potrebbero finire anche il settore metallurgico e la raffinazione petrolifera. Ad annunciarlo è stata l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, durante una visita a Dublino, poche ore dopo la pubblicazione del ventunesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Secondo Kallas, il prossimo pacchetto di misure restrittive potrebbe colpire direttamente la filiera dell’allumina, materia prima indispensabile per la produzione di alluminio. Una prospettiva che pone l’Irlanda in una posizione particolarmente delicata, poiché nel Paese opera la raffineria Aughinish Alumina, situata nella contea di Limerick e controllata dal colosso russo Rusal. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - L’Ue valuta le sanzioni sull’alluminio alla Russia. Ma Dublino non è contenta

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