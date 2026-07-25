Nel 1977, l’Italia affronta un aumento della violenza politica e criminale, con numerosi attacchi e attentati. Questo periodo è segnato da un incremento delle tensioni sociali e da episodi di violenza che coinvolgono gruppi estremisti. La discussione sulla legittima difesa si inserisce in un contesto di crisi, mentre il caso Moro, avvenuto nel 1978, evidenzia la complessità delle questioni legate allo Stato e al valore della vita.

Il 1977 è l’anno in cui in Italia, in un decennio già segnato da problemi gravi di criminalità e ordine pubblico, esplode una violenza non solo politica, con 1.000 omicidi volontari consumati, contro i 286 del 2025. Un’emergenza che spingeva, allora come oggi, a una difficile riflessione sull’equilibrio fra necessità di difesa personale e tutela della vita. Il 17 febbraio 1977 su quest’argomento interveniva Aldo Moro, collaboratore del Giorno, con un articolo di fondo che - nei giorni in cui si discute del caso di Mario Roggero, condannato per l’omicidio volontario di due rapinatori a 14 anni e 9 mesi - non ha perso la propria attualità. Ne ripubblichiamo un estratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nodo legittima difesa, la lezione di Moro: Stato e valore della vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, la storia del gioielliere condannato per l’omicidio di due ladri. Il nodo della legittima difesa e il video della sparatoriaLa Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, condannato per aver ucciso due...

Malan apre alla riforma leghista sulla legittima difesa: resta il nodo Forza ItaliaSe la riforma sulla legittima difesa viene approvata, la scarcerazione di un gioielliere coinvolto dovrebbe essere decisa da un giudice.

Si parla di: Il nodo legittima difesa, la lezione di Moro: Stato e valore della vita.

Mario Roggero, perché i giudici negano la legittima difesa e scatta il risarcimento da 780mila euroMario Roggero, gioielliere di La Morra nel Cuneese, resta al centro di un caso che continua a far discutere: la Cassazione ha confermato la ... bigodino.it

Caso Roggero, il penalista Gnocchi: La vita è sacra, sparare ai rapinatori in fuga non è legittima difesaLegittima difesa: Fabrizio Gnocchi spiega perché, cessato il pericolo, inseguire e sparare ai rapinatori in fuga configura un omicidio. famigliacristiana.it