Se approvata, l’eventuale scarcerazione dal gioielliere dovrebbe essere valutata da un giudice. E questo, di per sé, è già un successo per chi lo propone. La norma depositata da Claudio Borghi, infatti, non risponde solo all’intento di evitare nuove situazioni come quella di Mario Roggero ma ha, tra gli obiettivi dichiarati, anche quello di consentire la scarcerazione del gioielliere. Intorno a quest’ultimo punto si è subito infiammato un dibattito di natura strettamente giuridica, ma dalle forti implicazioni politiche. Il comma che il ddl aggiungerebbe all’articolo 52 del Codice penale, infatti, non abroga né modifica gli articoli 575 e 56 del Codice penale (omicidio e tentato omicidio): l’omicidio, ovviamente, resterebbe reato in generale. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Laverita.info - Malan apre alla riforma leghista sulla legittima difesa: resta il nodo Forza Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roggero, «Legittima difesa, allargare i limiti». La spinta leghista, gelo di Forza ItaliaLa Lega ha presentato una proposta di legge per ampliare i limiti della legittima difesa, seguendo la raccolta di 120 mila firme per la grazia e la...

Caso Roggero, «legittima difesa, allargare i limiti». La spinta leghista, gelo di Forza ItaliaLa Lega ha presentato una proposta di legge per ampliare i limiti della legittima difesa.

Argomenti più discussi: CACCIA, SULLA RIFORMA UN OCEANO DI EMENDAMENTI; Disegno di legge sulla caccia, dal M5s un milione di emendamenti e rischio di spaccatura nel centrodestra; La legge elettorale arriva in Senato: fari su preferenze e firme; Roggero e legittima difesa, Lisei (Fdi) apre a ddl Lega: Nessun Far West, stop a risarcimenti ai criminali.

Caccia, Nicole Berlusconi si schiera contro la riforma. L’appello a Forza Italia: Votate contro. Malumori di Pichetto e dei senatori azzurri sul ddlC’è lei, sul palco, con un mazzo di fiori. E poi suo zio, Silvio, che al microfono parla delle condizioni aberranti a cui sono sottoposti gli animali negli allevamenti intensivi, e che dice che serve ... ilfattoquotidiano.it