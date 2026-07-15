Mario Roggero la storia del gioielliere condannato per l’omicidio di due ladri Il nodo della legittima difesa e il video della sparatoria
La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al negozio. La sentenza si basa anche su un video che mostra la sparatoria. La vicenda riguarda il dibattito sulla legittima difesa e le modalità con cui sono state gestite le armi in quella circostanza.
La Procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Se il verdetto verrà confermato, per il 72enne si apriranno le porte del carcere. L’appello e la difesa del gioielliere. Prima della decisione della Cassazione, Roggero ha rivolto un ultimo appello. «Vi ringraziamo di cuore per tutte le donazioni che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Io e la mia famiglia stiamo affrontando tantissime spese per questo processo e siamo in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoOggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere.
Mario Roggero, la procura generale di Cassazione chiede la conferma della condanna. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoLa Procura generale di Cassazione ha richiesto la conferma di una condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in un episodio di...
Temi più discussi: Mattarella dia la grazia a Roggero; Post di Salvini a favore del gioielliere Mario Roggero condannato in appello per aver ucciso due rapinatori; Mario Roggero, la Cassazione decide sul caso: il nodo della legittima difesa torna al centro del dibattito.; Sicurezza, da norme anti-maranza ad abolizione risarcimento in eccesso legittima difesa: ecco le nuove misure.
Gioielliere uccise due banditi, fa appello social prima della Cassazione. Mario Roggero in un video: Vi chiedo una preghiera. Vannacci: Se i rapinatori non fossero entrati nella gioielleria, oggi lui vivrebbe felice e nessuno sarebbe morto. La Procura general facebook
Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 uccise i ladri dopo una rapina. Oggi la sentenza di Cassazione x.com
Roggero prepara la valigia per il carcere: Sto vendendo tutto reddit
La norma Salva Roggero, non salva RoggeroIl nuovo ddl sicurezza cambia una norma sul codice civile: chi si difende da un reato non risarcisce il danno a chi lo ha aggredito. Ma la misura, nata idealmente dal caso del gioielliere Mario Rogger ... ilfoglio.it
Attesa sentenza per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane CavourLeggi su Sky TG24 l'articolo Attesa sentenza per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane Cavour ... tg24.sky.it