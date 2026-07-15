Mario Roggero la storia del gioielliere condannato per l’omicidio di due ladri Il nodo della legittima difesa e il video della sparatoria

La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al negozio. La sentenza si basa anche su un video che mostra la sparatoria. La vicenda riguarda il dibattito sulla legittima difesa e le modalità con cui sono state gestite le armi in quella circostanza.

La Procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Se il verdetto verrà confermato, per il 72enne si apriranno le porte del carcere. L’appello e la difesa del gioielliere. Prima della decisione della Cassazione, Roggero ha rivolto un ultimo appello. «Vi ringraziamo di cuore per tutte le donazioni che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Io e la mia famiglia stiamo affrontando tantissime spese per questo processo e siamo in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Open.online

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