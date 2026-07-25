il no di pep ripartenza con pirlo piano b italia dopo il sogno sfumato vince la linea di maldini e leonardo

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana, interrompendo le trattative avviate in settimana. Dopo incontri e telefonate tra i dirigenti, l’ex tecnico del club spagnolo ha comunicato la sua decisione. La Figc ora punta su Andrea Pirlo come alternativa, mentre il piano B prevede la ripresa del progetto con un’altra figura. La scelta di Guardiola chiude definitivamente la possibilità di un suo approdo sulla panchina azzurra.

di Giulio Mola MILANO L’illusione è durata poco, forse meno del previsto. Dopo giorni frenetici fra viaggi a Barcellonae videochiamate, Pep Guardiola ha detto no alla nazionale italiana, spegnendo le speranze riaccese il giorno prima dai vertici della Figc a margine dell’Assemblea di Lega. Curiosa (ma non troppo) coincidenza: scelta comunicata poche ore dopo la passerella milanese, nella notte fra giovedì e venerdì con una telefonata a Paolo Maldini e a Leonardo, nel corso della quale l’allenatore catalano ha informato il direttore tecnico e l’advisor della decisone ("Sono onorato ma non me la sento") presa per "motivi personali". Ovvero, il desiderio di onorare la promessa fatta da Pep alla sua famiglia di prendersi un anno sabbatico dopo un decennio ricoperto di glorie e di trofei sulla panchina del Manchester City. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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