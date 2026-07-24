Paolo Maldini ha ricevuto un rifiuto da Pep Guardiola, che ha comunicato la sua decisione nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo diversi giorni di trattative e incontri, il tecnico catalano ha confermato di non essere interessato alla proposta. Ora, l'attenzione si sposta su Andrea Pirlo, che sembra essere il candidato preferito per il ruolo di allenatore. La società sta accelerando i tempi per definire la scelta definitiva.

Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il "no" di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì. Da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro., Ovvero quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore, come non gli accadeva addirittura dal 201213. Poi il triennio al Bayern Monaco e le dieci stagioni al Manchester City, chiuse le quali Pep aveva annunciato di volersi riposare e dedicare alla famiglia., Solo la proposta congiunta del presidente federale Giovanni Malagò, del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo l'avevano fatto tentennare, tanto che Pep si era preso qualche giorno per riflettere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Italia, Maldini incassa il "no" di Pep Guardiola e accelera per Pirlo: le ultime sul ct

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