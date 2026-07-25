Il Napoli blinda il suo gioiellino | ufficiale il rinnovo di Vergara fino al 2031

Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Antonio Vergara fino al 2031. La notizia segue le dichiarazioni dell’attaccante, che pochi giorni fa aveva anticipato l’accordo durante un evento con i tifosi in piazza a Dimaro. Il giocatore, considerato un talento emergente, continuerà a vestire la maglia della squadra almeno fino alla fine del 2031. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali del club.

"Il rinnovo? Manca poco", aveva detto qualche giorno fa Antonio Vergara in occasione dell'evento con i tifosi in piazza a Dimaro. Ora è arrivata l'ufficialità. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento - si legge nella nota del club - Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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