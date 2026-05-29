Venerdì 29 maggio 2026 alle 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World – Il dominio, diretto da Colin Trevorrow. È il sequel di Jurassic World – Il regno distrutto e il sesto capitolo della saga.

Jurassic World – Il dominio: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World – Il dominio, film diretto da Colin Trevorrow è il sequel di Jurassic World – Il regno distrutto, sesto capitolo della popolare saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film diretto da Colin Trevorrow, è il terzo episodio della saga Jurassic World. Chris Pratt torna a vestire i panni del domatore di velociraptor, e recita insieme ai protagonisti di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Laura Dern tornerà infatti nel ruolo di Ellie Sattler, Sam Neill in quello di Alan Grant e Jeff Goldblum in quello di Ian Malcom. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jurassic World Dominio | El Quetzalcoatlus ataca al avión

Notizie e thread social correlati

Jurassic World: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1Stasera, alle 21:20, Italia 1 trasmette il film Jurassic World, uscito nel 2015 e diretto da Colin Trevorrow.

Leggi anche: Il traditore: tutto quello che c’è da sapere sul film

Temi più discussi: Jurassic World – Il dominio; Promo: Jurassic World - Il dominio Video; Dinosauri liberi nel mondo, una corsa contro il caos e il destino dell’umanità appeso a un filo: il terzo capitolo di Jurassic World torna stasera in tv; I film in onda in TV stasera: John Wick 4 sfida i Dinosauri di Jurassic World - Il Dominio.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #venerdi #conilcuore #johnwick4 #lasalaprofessori #quartogrado #lerede #jurassicworld #propagandaliv x.com

Previsione del box office di Jurassic World 5 reddit

Jurassic World - Il Dominio, il capitolo finale della saga su NOWDal 1 gennaio, su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW c'è l'ultimo capitolo della saga di Jurassic Park, quel Jurassic World - Il dominio che ha chiuso un'epica storia durata trent'anni. Indice ... comingsoon.it

Jurassic World - Il dominio, il presagio di Alan Grant già da Jurassic Park?In Jurassic World - Il dominio, i dinosauri abitano la Terra intera: Sam Neill alias Alan Grant ride di gusto a una profezia che qualcuno ha letto in una scena del primo storico Jurassic Park... comingsoon.it