Jurassic World | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Stasera, alle 21:20, Italia 1 trasmette il film Jurassic World, uscito nel 2015 e diretto da Colin Trevorrow. La pellicola racconta di un parco a tema con dinosauri clonati che sfugge al controllo, creando una serie di eventi imprevedibili. Il cast include attori noti e il film si basa su un’idea originale di un franchise iniziato negli anni Novanta. La trasmissione include anche dettagli sulla trama e le modalità di streaming disponibili.

Jurassic World: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World, film del 2015 diretto da Colin Trevorrow. Quarto capitolo della serie cinematografica di Jurassic Park, ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton, il film è rimasto in development hell per tredici anni. La distribuzione era prevista per il 4 giugno 2014, ma la sua uscita è stata rimandata al 12 giugno 2015 a causa di divergenze tra gli Universal Studios e gli sceneggiatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ventidue anni dopo l’incidente al Jurassic Park, il sogno di John Hammond è diventato realtà. 🔗 Leggi su Tpi.it

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