Un cittadino ha dichiarato di percepire il mondo come brutto e pericoloso, ma non suicida. Ha affermato di essere consapevole delle informazioni fornite dai media e di cercare di comprenderle, aggiungendo di temere che si possa già essere entrati nella terza guerra mondiale. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista spontanea.

Signor Carioti, sono uno come tanti, so le cose che i media ci fanno sapere e cerco di capire. Temo che siamo già nella terza guerra mondiale. La Cina (prima potenza al mondo, checché ne dica Trump), rifornisce industrialmente la Corea del Nord, che a sua volta rifornisce militarmente (uomini e missili) la Russia, che a sua volta ha portato la guerra nel cuore dell’Europa, minacciando ulteriori passi verso i Paesi baltici, la Polonia e non solo. Presto toccherà a Taiwan e poi ci sono in lista di attesa Cuba, la Groenlandia, Venezuela e il polo nord. Io temo che presto la Corea del Nord venderà missili nucleari a Teheran e fine del discorso (e dell’umanità). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il mondo è brutto e pericoloso, ma non suicida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wheelchair CEO drove off fiancée, made nannies cry; kept only me for massage, his icy heart melted!

Notizie e thread social correlati

The Mandalorian and Grogu, Jon Favreau riporta Star Wars al cinema: «È una storia di speranza. C'è un mondo pericoloso, ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere»»Il regista e sceneggiatore ha annunciato che il primo film di Star Wars dopo l’intervallo causato dalla pandemia uscirà nelle sale il 21 maggio.

Ceppo Bundibugyo di Ebola preoccupa il mondo, cos'è, come si cura e quanto è pericolosoÈ stato segnalato un focolaio del ceppo Bundibugyo di Ebola, una variante rara del virus.

Temi più discussi: Rileggiamo: Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin; Dalla Spagna, polemiche dopo la finale: Gli argentini hanno fatto il gesto più brutto della storia; Leone XIV a Castel Gandolfo, il concerto-dono di Albano. Mons. Viva: La bellezza risposta alla guerra; Il bello che nasce dal brutto.

si toccano certi argomenti scatta un generale senso di fastidio, misto a paura, misto a noia, perché ormai dal vivo bisogna divertirsi visto che il mondo è brutto là fuori e tutti sono stressati dal lavoro, dalla famiglia, etc. Questa mia sensazione (e di altri) si vede x.com

Ricordi il primo spot della 7UP con Sugar Ray Leonard e Roberto Durán andato in onda nel 1980? È stato girato poco dopo il loro primo incontro per il titolo. reddit

Il bello e il brutto. Alle Gallerie d’Italia un viaggio nell’estetica del RinascimentoMilano - Quali erano i modelli di bellezza nel Rinascimento? Erano diversi a Firenze, a Venezia, nelle Fiandre? E che cosa invece rendeva brutto un uomo o una donna? Mentre Botticelli dipingeva la Nas ... arte.it

Quant’è Bello il Brutto: Baudelaire è l’elogio (inedito) dell’orridoFair is foul and foul is fair, bello è brutto e brutto è bello, cantano le streghe del Macbeth, dirige l’orchestra William Shakespeare, mentre la cover è di Charles Baudelaire (1821-1867), la cui ... ilfattoquotidiano.it