Ceppo Bundibugyo di Ebola preoccupa il mondo cos' è come si cura e quanto è pericoloso
È stato segnalato un focolaio del ceppo Bundibugyo di Ebola, una variante rara del virus. Attualmente, non ci sono vaccini disponibili specifici per questa forma di Ebola. La malattia si trasmette attraverso il contatto con fluidi corporei infetti e può causare gravi complicazioni. La diffusione del virus preoccupa le autorità sanitarie, che monitorano attentamente la situazione. Non sono stati comunicati casi di morte o di trattamento specifico fino a questo momento.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica internazionale per il nuovo focolaio di Ebola esploso nella Repubblica Democratica del Congo. A spingere l’Oms ha mettere in allerta il mondo è probabilmente stata la variante del virus Bundibugyo, un ceppo raro e meno conosciuto per il quale non esistono vaccini approvati né cure specifiche. Cos'è il ceppo Bundibugyo di Ebola L'allarme internazionale per il ceppo Bundibugyo Come si trasmette e sintomi del Bundibugyo Diffusione, casi e allarme Unicef Negativo paziente sospetto rientrato in Sardegna Cos’è il ceppo Bundibugyo di Ebola Tra Congo e... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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