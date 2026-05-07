The Mandalorian and Grogu Jon Favreau riporta Star Wars al cinema | È una storia di speranza C' è un mondo pericoloso ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere

Il regista e sceneggiatore ha annunciato che il primo film di Star Wars dopo l’intervallo causato dalla pandemia uscirà nelle sale il 21 maggio. La pellicola, che vede protagonisti i personaggi di Mandalorian e Grogu, viene descritto come una storia di speranza ambientata in un universo pericoloso, in cui la perseveranza può fare la differenza. La produzione segna il ritorno del franchise al grande schermo dopo diversi anni.

Jon Favreau ha diretto il primo film di Star Wars a uscire al cinema da prima della pandemia (arriverà in sala il 21 maggio). Ne abbiamo parlato con lui mentre era a Madrid.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The Mandalorian and Grogu, Jon Favreau riporta Star Wars al cinema: «È una storia di speranza. C'è un mondo pericoloso, ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere»» Notizie correlate The Mandalorian and Grogu: Online il Trailer finale del ritorno di Star Wars al cinema!Il debutto di The Mandalorian and Grogu al CinemaCon 2026 segna un momento storico: dopo sette anni di assenza, la saga di Star Wars riconquista il... The Mandalorian and Grogu: lo Star Wars Day celebra il ritorno di Din Djarin con un’anteprima IMAX globaleLe celebrazioni dello Star Wars Day del 4 maggio hanno regalato ai fan di tutto il mondo un’emozione galattica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pedro Pascal in lacrime per The Mandalorian and Grogu: i fan lo sostengono con un applauso; Guarda episodi completi di Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Un'anteprima speciale | Disney+; The Mandalorian and Grogu – Per lo Star Wars Day mostrati i primi 26 minuti del film; The Mandalorian & Grogu, anteprima esclusiva: cosa succede nei primi 26 minuti. The Mandalorian and Grogu , Jon Favreau riporta Star Wars al cinema: «È una storia di speranza. C'è un mondo pericoloso, ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere»»Jon Favreau ha diretto il primo film di Star Wars a uscire al cinema da prima della pandemia (arriverà in sala il 21 maggio). Ne abbiamo parlato con lui mentre era a Madrid ... vanityfair.it The Mandalorian and Grogu: lo Star Wars Day celebra il ritorno di Din Djarin con un’anteprima IMAX globaleIn occasione dello Star Wars Day, Lucasfilm ha presentato i primi 26 minuti di The Mandalorian and Grogu. Scopri i dettagli dell'evento e la data d'uscita. universalmovies.it Abbiamo visto i primi 30 minuti di 'The Mandalorian and Grogu', il film che segna il ritorno di Star Wars al cinema quasi 7 anni dopo 'L'ascesa di Skywalker' Un primo parere Possiamo confermare che la dinamica tra Din e Grogu è sempre la stessa, quasi a rip - facebook.com facebook